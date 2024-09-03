Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Летевший из Москвы в Сочи самолет подал сигнал бедствия и сел в Минводах

Пассажирский Airbus, летевший из Москвы в Сочи, вечером накануне, 2 сентября, подал сигнал бедствия над Кисловодском. Борт экстренно приземлился в Кисловодске, пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Командир воздушного судна запросил экстренную посадку в аэропорту Минвод. Борт изменил курс и успешно приземлился.

Уточняется, что Airbus A-321 из Москвы в Сочи подал сигнал тревоги во время нахождения в зоне ответственности авиадиспетчеров Минеральных Вод. Причиной могло стать срабатывание сигнализации о неисправности.

Ранее стало известно, что ГК «Аэродинамика» попала под санкции Украины. Соответствующий указ подписал президент соседнего государства Владимир Зеленский.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...