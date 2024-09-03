Летевший из Москвы в Сочи самолет подал сигнал бедствия и сел в Минводах

Пассажирский Airbus, летевший из Москвы в Сочи, вечером накануне, 2 сентября, подал сигнал бедствия над Кисловодском. Борт экстренно приземлился в Кисловодске, пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Командир воздушного судна запросил экстренную посадку в аэропорту Минвод. Борт изменил курс и успешно приземлился.

Уточняется, что Airbus A-321 из Москвы в Сочи подал сигнал тревоги во время нахождения в зоне ответственности авиадиспетчеров Минеральных Вод. Причиной могло стать срабатывание сигнализации о неисправности.

Ранее стало известно, что ГК «Аэродинамика» попала под санкции Украины. Соответствующий указ подписал президент соседнего государства Владимир Зеленский.

Вячеслав Рыжков