Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Челябинского подрядчика обвиняют в хищении 5 млн рублей у регоператора капремонта

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 5,2 млн руб. у «Регионального оператора капитального ремонта МКД Челябинской области» в результате использования подрядчиком дешевой краски, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По версии следствия, директор, заместитель директора по капитальным работам и инженер-строитель коммерческой организации получили деньги за покраску фасадов четырех домов по улице Кирова. Однако обвиняемые использовали не заявленную акрилово-силиконовую краску, а существенно более дешевые материалы. Заказчику причинили ущерб в размере 5,2 млн руб.

Сотрудников подрядчика обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере), п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в крупном размере с использованием своего служебного положения). На их имущество наложили арест. Уголовное дело направили в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...