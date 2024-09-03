Челябинского подрядчика обвиняют в хищении 5 млн рублей у регоператора капремонта

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 5,2 млн руб. у «Регионального оператора капитального ремонта МКД Челябинской области» в результате использования подрядчиком дешевой краски, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По версии следствия, директор, заместитель директора по капитальным работам и инженер-строитель коммерческой организации получили деньги за покраску фасадов четырех домов по улице Кирова. Однако обвиняемые использовали не заявленную акрилово-силиконовую краску, а существенно более дешевые материалы. Заказчику причинили ущерб в размере 5,2 млн руб.

Сотрудников подрядчика обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере), п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в крупном размере с использованием своего служебного положения). На их имущество наложили арест. Уголовное дело направили в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска