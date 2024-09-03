В Тюмени на четыре дня перекроют участок улицы Комбинатской

В период с 5 по 9 сентября в Тюмени перекроют участок дороги по улице Комбинатской. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением капремонта теплосети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Перекрыт будет участок в районе пересечения с ул. Полевой. Отмечается, что на период производства работ движение транспорта по ул. Полевой прекращено не будет. Объехать можно будет по улицам Полевой, Пролетарской и Полярной.

Напомним, в Тюмени в период со 2 до 25 сентября перекроют участки дорог по улицам Семакова и Володарского. Это связано со строительством главного учебно-лабораторного корпуса ТюмГУ.

Полина Хабарова