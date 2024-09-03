Подрядчик сорвал сроки строительства газовой котельной в Верхнем Уфалее

Строительство блочной газовой котельной в Верхнем Уфалее должно было завершиться 31 августа, но из-за погодных условий сроки пришлось сдвинуть. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал сдать объект до начала отопительного сезона, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

По информации подрядчика, срок проведения работ сдвинется на две недели. В таком случае переключение мощностей со старой котельной закончится в октябре. Алексей Текслер назвал объект «критичным» для системы теплоснабжения города, по этой причине работы необходимо завершить к началу отопительного сезона.

Новая котельная мощностью 34,5 МВт обеспечит горячей водой и теплом жителей микрорайона «Никельщиков». Это порядка 60 жилых домов и девяти социальных объектов.

Виталина Ярховска