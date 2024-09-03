ГК «Аэродинамика» попала под санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении нескольких российских аэропортов. В частности, упоминается в документе ГК «Аэродинамика» (аэропорты Сочи и Краснодара). Указ опубликован на сайте президента Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Всего в списке 73 юридических и 74 физических лица, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России. В списке, помимо сочинского и краснодарского авиахабов, аэропорты Внуково, Пулково, Толмачево, Кольцово, Хабаровская авиагавань и другие.

В документе сказано, что санкции предполагают блокировку активов указанных российских компаний, ограничение на проведение торговых операций, прекращение транзита ресурсов и другие меры. Срок наложенных санкций составляет 10 лет.

В еще одном указе на сайте украинского президента говорится о введении санкций против 164 физлиц (в том числе 134 граждан Украины) и 11 юрлиц. Их Киев считает «коллаборантами». Всего санкции ввели против более чем 320 лиц.

Вячеслав Рыжков