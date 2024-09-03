«Ситидрайв» запустит прокат автомобилей в Екатеринбурге с 10 сентября

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» с 10 сентября запустит аренду собственных автомобилей в Екатеринбурге, сообщил на пресс-конференции генеральный директор компании Эдуард Мингажев. Он отметил, что в городе начнут работу более 250 автомобилей марок Exeed LX, Haval Jolion Elite, Nissan Qashqai, Chery Tiggo 7 Pro и Kia Rio и два электромобиля Москвич 3е.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Мингажев подчеркнул, что на всех автомобилях сервиса можно уехать на 250 км от границ города, а по специальному фильтру «Радиус» — до 2 тыс. км. Он добавил, что минута пользования автомобиля составит 12-14 руб., по абонементу — 7-8 руб.

В 2021 году, «Ситидрайв» приостановил работу сервиса в Екатеринбурге из-за дефицита машин и повышенного спроса на каршеринг в других городах. Компания сосредоточилась на работе в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Василий Алексеев