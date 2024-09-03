С выборов в думу Кургана сняли бывшего депутата из Екатеринбурга

Окружная избирательная комиссия №5 Курганской области сняла кандидатуру бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Андрея Пирожкова с выборов в Курганской гордуму. Он баллотировался по одномандатному избирательному округу №5. Информацию «Ъ-Урал» подтвердил сам политик.

Андрей Пирожков выдвигался на выборы в гордуму от курганского отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Как сообщил депутат «Ъ-Урал», партия приняла решение отозвать его кандидатуру.

Председатель реготделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Ярослав Климко на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» отмечал, что «Андрей Пирожков быстро собрал вокруг себя целый сном скандалов и зафиксированных правонарушений, поставив под угрозу само участие партии в выборах. За что и был абсолютно обоснованно исключен из списка партии пенсионеров, от греха подальше».

В августе Андрей Пирожков также организовал агитацию за «Российскую партию пенсионер за социальную справедливость» с двумя аниматорами в костюмах динозавров.