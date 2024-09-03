В Миассе в ДТП пострадали три человека

На территории Миасса на дороге Москва — Челябинск из-за столкновения попутно двигавшихся машин три пассажира одной из них получили травмы, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинской области.

По предварительным данным, 50-летний водитель большегруза Iveco из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем Hyundai Creta под управлением 73-летнего водителя. В результате ДТП три пассажира легкового автомобиля — 43-летняя и 73-летняя пассажирки, а также 15-летний подросток получили травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Виталина Ярховска