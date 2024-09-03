Экс-директора структуры мэрии Челябинска признали виновной в обмане дольщиков

Центральный районный суд Челябинска огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора «Челябинскавтотранса» Людмилы Ребреш. Ее признали виновной в обмане дольщиков, сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Людмила Ребреш в 2016-2020 годах заключила с жителями аварийных домов более 40 договоров, по которым получила право пользования земельным участком по улице Сулимова, 51Б. В 2019 году «Челябинскавтотранс» построил многоэтажное жилье на месте аварийного и переселило его жителей в новые квартиры. Однако через год выяснилось, что помещения находятся в собственности у других людей. Недвижимость принадлежала инвесторам, которые заключили с застройщиком соответствующие договоры и вложили средства в строительство.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, Людмиле Ребреш назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, а также штраф в размере 650 тыс. руб. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска