Челябинское УФАС признало ненадлежащей рекламу без маркировки во «ВКонтакте»

Управление ФАС России по Челябинской области признало ненадлежащей рекламу в сообществе «Подслушано в Каслях» в социальной сети «ВКонтакте» из-за отсутствия обязательной маркировки. Рекламораспространителю выдано предписание удалить публикации, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В группе во «ВКонтакте» распространялась информация об услугах по ремонту автомобилей, косметическим услугам и распродаже постельных принадлежностей. УФАС установило, что эти публикации являются рекламой, поскольку направлены на привлечение внимания и формирование интереса со стороны потребителей. При этом в постах отсутствуют пометка «реклама» и указание на рекламодателя.

Члены экспертного совета по рекламе при Челябинском УФАС также посчитали публикации рекламными. Антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу и выдала предписание рекламораспространителю о прекращении нарушения Закона о рекламе.