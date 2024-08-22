Эксперты рассказали, что будет с ценами на недвижимость в Сочи этой осенью

Цены на жилье в Сочи не претерпят серьезных изменений, несмотря на сложившиеся экономические условия: недвижимость продолжит дорожать, хоть и незначительно. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали эксперты рынка недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По словам генерального директора агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлии Усачевой на рынке недвижимости Сочи сейчас наблюдается значительное увеличение средней стоимости квадратного метра на вторичном рынке. За год, с августа 2023 года по август 2024-го, этот показатель вырос на 24,4%, что в абсолютных цифрах составляет прирост в 61,4 тыс. руб. Это, по словам Юлии Усачевой, свидетельствует о стабильном спросе на недвижимость в регионе.

«В ближайшие месяцы не ожидается резких колебаний цен. Если уровень ключевой ставки не изменится в течение ближайших трех месяцев, то возможное снижение цен на вторичную недвижимость может произойти не раньше середины октября. Однако, скорее всего, рынок останется в фазе медленного движения без значительных изменений», — считает Юлия Усачева.

На первичном рынке ситуация, по ее словам, также остается стабильной. В августе 2024 года средняя стоимость квадратного метра здесь достигла 414 тыс. руб. После отмены льготной ипотеки цены на новостройки сохранились на прежнем уровне, что свидетельствует о стабильности этого сегмента. Прогнозы говорят о том, что ожидать резкого падения цен на первичном рынке Сочи не стоит. «Возможные корректировки, если и произойдут, будут незначительными»,— резюмирует эксперт.

По мнению генерального директора международной компании Golden Brown Group Татьяны Бурлаковской, осенью существенного снижения цен в Сочи не произойдет.

«Цены и на новостройки, и вторичку в Сочи снизились, но очень незначительно, всего на 1-2%. Кроме того, на фоне повышения ключевой ставки и отмены программы льготной ипотеки застройщики сделали комфортные условия по беспроцентной рассрочке и добавили услуги от банка, например, субсидированные ставки и траншевую ипотеку. По нашему мнению, осенью банки усилят выдачу IT-ипотеки, а спрос значительно увеличится, поскольку традиционно в осенние месяцы продажи недвижимости в Сочи существенно растут», — полагает эксперт.

Оксана Горячева

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram