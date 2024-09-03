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В Челябинской области увеличили производство яиц на 4,6%

С января по июль 2024 года в Челябинской области было произведено 943,2 млн яиц. Это на 4,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Регион занял первое место среди субъектов Уральского федерального округа по количеству произведенных яиц, сообщает Контрольно-счетная палата региона.

Кроме того, в Челябинской области за семь месяцев текущего года было произведено 205,4 тыс. т скота и птицы на убой. Регион по этому показателю вновь стал лидером по УрФО.

Курганская область заняла четвертое место по количеству произведенного скота и птицы на убой. Показатель составил 13,3 тыс. т. В регионе с января по июль 2024 года также было выпущено 7,5 млн яиц. Это на 44,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Однако Курганская область уступила остальным субъектам УрФО по производству яиц, оказавшись на последнем месте.

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