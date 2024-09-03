Жителя Челябинской области будут судить за контрабанду леса за границу

Челябинская таможня возбудила два уголовных дела в отношении местного жителя, который незаконно перевозил через границу с Казахстаном более 100 кубометров пиломатериалов из сосны стоимостью более 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

Во время проверки сотрудники таможни установили жителя Челябинской области, перемещавшего по поддельным документам за границу тремя грузовыми автомобилями сосну нелегального происхождения. Сделки по приобретению лесоматериалов на внутреннем рынке были фиктивны.

В отношении контрабандиста возбудили два уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов). Их направили в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

Виталина Ярховска