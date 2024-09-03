Три тюменских вуза вошли в рейтинг лучших в России

Три университета Тюмени попали в топ лучших вузов России московского международного рейтинга «Три миссии университета», следует из информации рейтинговой группы RAEX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тюменский индустриальный университет (ТИУ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Тюменский индустриальный университет (ТИУ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, согласно рейтингу, Тюменский государственный университет (ТюмГУ) занял 35-38 место, а 82-113 место разделили Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТГМУ) и Тюменский индустриальный университет (ТИУ).

Из других регионов Урала в рейтинг также попали три университета из Екатеринбурга и два из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) — Ханты-Мансийская государственная медицинская академия (ХМГМА) и Югорский государственный университет (ЮГУ) оказались на 114-152 месте.

Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» — принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение, в котором приняли участие свыше 100 университетов, для его составления используются только объективные критерии, опирающиеся на официальные данные и данные авторитетных международных провайдеров информации. Репутационные опросы полностью исключены.

Ирина Пичурина