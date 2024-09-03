Челябинский пловец Дмитрий Черняев выиграл золото Паралимпиады

Пловец из Челябинска Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль на Паралимпийских летних играх в Париже на дистанции 100 метров брассом. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 32,2 секунды.

С победой спортсмена поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «В победном рывке Вы обошли сильных соперников и навеки вписали свое имя в историю спортивных рекордов России. Все жители Челябинской области гордятся вами, и больше всех, конечно, те, кто вывел вас на орбиту большого спорта, поддерживал и наставлял все годы, предшествующие новому триумфу. Верим в вас, желаем новых успехов»,—

Это вторая золотая медаль Паралимпиады в карьере Дмитрия Черняева. Первую он завоевал на играх в Токио в 2021 году.

Ранее на Паралимийских играх в Париже челябинская пловчиха Валерия Шабалина выиграла золото на дистанции 200 м вольным стилем в классе S14.