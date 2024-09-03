После прокурорской проверки все дома в Шадринске перешли под контроль УК и ТСЖ

После того, как в октябре 2023 года заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев поручил прокуратуре Курганской области проверить информацию о проблемах с запуском отопительного сезона в некоторых домах Шадринска, во всех домах определили форму управления – управляющая компания (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Об этом сообщила пресс-служба управления Генеральной прокуратуры России по Уральскому федеральному округу.

Во время гидравлических испытаний внутренних систем теплоснабжения областная прокуратура выяснила, что в Шадринске у 60 домов отсутствовали УК или ТСЖ.

После внесения представления главе города начались конкурсы для выбора управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд. По иску прокурора Шадринским районным судом вынесено решение, в соответствии с которым бездействие администрации признано незаконным. На мэрию возложили обязанность принять меры по выбору УК во все дома, где они отсутствовали.

Также весной при проверке Генпрокуратуры России надзорный орган предложил дополнительно назначить в такие дома временные УК и ввести ТСЖ. Сейчас в Шадринске отсутствуют дома без выбранного способа управления.

Виталина Ярховска