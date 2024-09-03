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В Челябинской области назначили замминистра здравоохранения

Заместителем министра здравоохранения Челябинской области стала Нелли Верзакова. Постановление о назначении опубликовали на портале правовой информации.

Нелли Верзакова окончила Челябинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», прошла интернатуру по специальности «инфекционные болезни». С 1997 года работала в ГБУЗ ГКП №5 в должности врач-инфекционист, с 1998 назначена заведующим отделения. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «инфекционные болезни». С 2018 по 2020 годы работала заведующим отделения клинико-экспертной работы. С 10 ноября 2020 года занимала должность заведующего поликлиникой. На новом месте Нелли Верзаковой предстоит пройти трехмесячный испытательный срок.

Ранее замминистра здравоохранения региона была Наталья Шеломова. В июле 2024 года она ушла по собственному желанию.

Виталина Ярховска

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