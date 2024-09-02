ЦИК оградил участки от опасного внимания

Центризбирком (ЦИК) разрешил комиссиям восьми приграничных регионов в целях безопасности вводить запрет на фото- и видеосъемки на избирательных участках и рядом с ними. Такое право дает им постановление ЦИКа, принятое на заседании 2 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председатель ЦИК России Николай Булаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Заместитель председатель ЦИК России Николай Булаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Региональные избиркомы смогут принимать такие решения исходя из ситуации на конкретной территории и после консультации с оперативным штабом, сообщил заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев. Он выразил уверенность в том, что подобные решения будут взвешенными и будут правильно поняты. Запрет не будет распространяться на представителей аккредитованных на выборы СМИ, уточнили в ЦИКе.

Комиссия также ограничила доступ к материалам видеонаблюдения на довыборах в Госдуму по Унечскому и Южному одномандатным округам (Брянская и Ростовская области соответственно): они будут доступны только ЦИКу, организующим выборы комиссиям и центрам общественного наблюдения. Это делается для предотвращения несанкционированного доступа к трансляции изображения из помещений для голосования, так как информация о присутствии людей на избирательных участках может стать наводкой для врага, объяснил член ЦИКа Александр Курдюмов, представляя проект решения. Региональным комиссиям рекомендовано учесть на своих выборах особенности, установленные ЦИКом для кампаний федерального уровня.

Анастасия Корня