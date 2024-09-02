Самолет авиакомпании «Азимут» из-за проблем с двигателем не вылетел в ХМАО

Самолет авиакомпании «Азимут» не смог вылететь из аэропорта Минеральных Вод в Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округ-ХМАО) из-за проблем с запуском двигателя. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет авиакомпании "Азимут"

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Самолет авиакомпании "Азимут"

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пресс-службе авиакомпании изданию Ura.ru сообщили, что рейс был задержан на 1 час 36 минут по техническим причинам. Самолет вылетел из Минеральных Вод в 03:26 (по московскому времени) и приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска в 09:09 (по местному времени).

Напомним, ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово примерно на 10 часов произошла задержка самолетов на вылет в Египет и Казахстан.

Виталий Красиков