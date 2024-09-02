В Екатеринбурге фонтаны отключат 15 сентября

Фонтаны в Екатеринбурге отключат 15 сентября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, продлевать их сезон не будут из-за холодной погоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фонтан в Историческом сквере Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Последний день действия фонтанов совпал с графиком их работы. Это 15 сентября приходится на воскресенье, а каждый понедельник механизмы водных сооружений останавливают и чистят»,— рассказали в мэрии.

Фонтаны работают с 1:00 до 22:00 каждый день, кроме понедельников. Они расположены в Дендрологическом парке, на площади Труда, на Октябрьской площади, на улице Вайнера, на площади Российской армии, в сквере у Театра оперы и балета, на бульваре Архитектора Малахова. Музыкальный фонтан в Историческом сквере работает с 12:00 до 23:00.

Виталий Красиков