Отец с сыном застряли на высоте 1,5 тысяч метров над уровнем моря в Сочи

В Сочи завершилась спасательная операция, в ходе которой заблудившихся на склоне хребта Аибга отца и его 17-летнего сына спасли. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Инцидент произошел, когда туристы из Екатеринбурга решили отправиться в пеший поход с верхней станции канатной дороги Красной Поляны. Их целью была Черничная тропа, однако, выбрав рискованный путь, они оказались на крутом склоне и не смогли выбраться самостоятельно.

Получив сигнал о помощи через службу 112, спасатели выдвинулись на место. Используя данные геолокации, им удалось обнаружить заблудившихся на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря. Спасатели провели их к безопасному месту на высоте 2,2 тыс. м, где их ожидала канатная дорога. После спуска на канатке отца и сына доставили к служебному автомобилю МЧС и вернули в город.

Мария Удовик