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В Екатеринбурге лето 2024 года стало самым дождливым за девять лет

В Екатеринбурге за лето 2024 года выпало 288 мм осадков при норме, которая составляет 239 мм. Как сообщил в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин, летний сезон стал самым дождливым с 2015 года.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Средняя температура воздуха летом составила +18,1° (норма +17,4°). Максимальная была зафиксирована 15 июня — тогда воздух прогрелся до +34,8, минимальная – +30° июня (+8,6°). «Впервые с 2019 года максимальная температура августа оказалась ниже +30°»,— отметил синоптик Пулин.

Полина Хабарова

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