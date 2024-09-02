В Екатеринбурге лето 2024 года стало самым дождливым за девять лет

В Екатеринбурге за лето 2024 года выпало 288 мм осадков при норме, которая составляет 239 мм. Как сообщил в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин, летний сезон стал самым дождливым с 2015 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Средняя температура воздуха летом составила +18,1° (норма +17,4°). Максимальная была зафиксирована 15 июня — тогда воздух прогрелся до +34,8, минимальная – +30° июня (+8,6°). «Впервые с 2019 года максимальная температура августа оказалась ниже +30°»,— отметил синоптик Пулин.

Полина Хабарова