Образованию добавили ЧС

В Екатеринбурге к учебному году построили три новые школы, рассчитанные в общей сложности на 4 тыс. учеников. В одной из них созданы кадетские пожарно-спасательные классы МЧС, в другой — творческие мастерские по театру, графике и хореографии. Третьим учреждением стал Уральский губернаторский лицей, где школьники будут обучаться по системе «полного дня». Всего в школы Екатеринбурга приняли 22 тыс. первоклассников.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В школы Екатеринбурга приняли 22 тыс. первоклассников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В школы Екатеринбурга приняли 22 тыс. первоклассников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В понедельник, 2 сентября, в школах Уральского федерального округа (УрФО) прошли торжественные линейки, посвященные новому учебному году. По данным аппарата полномочного представителя президента в УрФО, в федеральном округе насчитывается 160,6 тыс. первоклассников, из них 50 тыс. зачислены в школы Свердловской области.

К учебному году в Екатеринбурге открылось три новых образовательных учреждения (всего в городе — 161 школа).

Так, в Чкаловском районе появилась школа №300 «Перспектива», которую построили за 13 месяцев. В трехэтажном здании площадью 30 тыс. кв. м смогут обучаться 1,5 тыс. ребят и работать 82 педагога. На территории школы пять спортивных залов, скалодром высотой 13 м, футбольное и баскетбольное поля, беговая дорожка, медицинский класс, кабинет туристической подготовки, кабинет оказания первой помощи, агро-био-лаборатория.

На открытии школы присутствовали глава МЧС России Александр Куренков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Министр по чрезвычайным ситуациям прилетел в столицу Урала не случайно: на базе «Перспективы» создадут кадетские пожарно-спасательные классы МЧС для учеников 5–9-х классов. «Важной особенностью, несомненно, является ресурсный центр "Школа безопасности". Здесь вы сможете приобрести ценные для каждого человека знания и навыки, а может и выбрать профессию во взрослой жизни»,— пожелал школьникам на линейке господин Куренков.

Как отметили в департаменте информационной политики региона, ученики начальных классов «Перспективы» будут обучаться профилактической подготовке, а средних — оказанию первой помощи, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. В каждой параллели планируют сформировать по два пожарно-спасательных класса по 30 человек.

«На базе школы планируется проводить районные, муниципальные и областные этапы соревнований "Школа безопасности", а также готовить ребят к олимпиаде по дисциплине "Основы безопасности и защиты Родины". Кроме того, будут проводить теоретическую и практическую подготовку и переподготовку педагогов этой дисциплины»,— добавили в департаменте информполитики.

Ранее «Ъ» сообщал, что Минпросвещения утвердило поправки к образовательным стандартам основного и среднего образования (ФГОС). Согласно им, с 1 сентября 2024 года вместо предмета «Основы безопасной жизнедеятельности» (ОБЖ) будет дисциплина «Основы безопасности и защиты Родины». Предполагается, что в рамках базового курса школьники будут осваивать элементы начальной военной подготовки, правила оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий и способы защиты от оружия массового поражения.

Как отметили в Антитеррористической комиссии Свердловской области, 1,2 тыс. педагогов школ и колледжей региона начали проходить курсы по повышению квалификации, организованные региональным министерством образования и молодежной политики. В обязательной части курса — лекция об актуальных террористических угрозах и проблемах вовлечения несовершеннолетних в диверсионно-террористическую деятельность.

Вторым новым учебным заведением Екатеринбурга стала пятиэтажная школа №133 площадью около 25 тыс. кв. м. в Академической районе. Она рассчитана на 1,2 тыс. учеников. В здании школы есть три спортивных зала, один из которых со скалодромом, актовый зал, мультимедийная аудитория, столовая, а также библиотека и медицинский кабинет. Особенностью школы стали креативные направления деятельности. Ожидается, что школьники будут знакомиться с театром, графикой и хореографией.

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга открылся Уральский губернаторский лицей, на строительство которого было выделено 3,4 млрд руб. В нем будут обучаться 1,2 тыс. учеников по системе «школы полного дня». «С утра до обеда учатся, а после обеда посещают кружки и секции. Для дополнительного образования ребята могут выбрать обучение фото- и видеомонтажу, VR- и AR-технологиям, кибербезопасности, промышленному и графическому дизайну, робототехнике, посещение театральной и хореографической студии, спортивных секций. В течение дня предусмотрено время на прогулку, отдых и питание»,— рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Классы лицея получили имена известных российских ученых: Михаила Ломоносова, Софьи Ковалевской, Николая Пирогова, Ивана Павлова, Станислава Шварца и других. В департаменте добавили, что в начальную школу ученики принимаются на общих условиях, тогда как, начиная с пятого класса, в лицей можно поступить по результатам конкурсного отбора.

Предполагается, что в качестве структурного подразделения в состав лицея войдет дошкольное учреждение, строительство которого уже началось.

Всего в первые классы учебных заведений Екатеринбурга были зачислены 22 тыс. ребят, что стало рекордным количеством. Как отметили в мэрии, наибольшее число первоклассников приняли школы Академического и Верх-Исетского районов. Так, в новой школе №133 и школе №23 открыли по 14 первых классов, в лицее №12 — 13. До конца года в Екатеринбурге планируют открыть еще две школы, одна из них будет расположена на ул. Советской и рассчитана на 1,5 тыс. учеников.

Анастасия Таначева