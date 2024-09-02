В Екатеринбурге открылся Губернаторский лицей за 3,4 млрд рублей

В микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге открылся Губернаторский лицей, построенный за 3,4 млрд руб. Его открыл глава Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщил департамент информполитики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге открылся Губернаторский лицей

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области В Екатеринбурге открылся Губернаторский лицей

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Лицей будет работать по системе «Школы полного дня». «Школьники весь день находятся в образовательном учреждении: с утра до обеда учатся, а после обеда посещают кружки и секции»,— рассказали в департаменте.

Территория лицея — 28 тыс. кв. м. Он входит в образовательный комплекс, в составе которого построены технопарк, центр допобразования молодежи, медиацентр, региональный центр подготовки педагогических команд.

«Среди перспектив развития лицея — создание дошкольного образовательного учреждения. В 2024 году напротив лицейского комплекса уже начаты работы по строительству дошкольного учреждения, которое войдет в состав Губернаторского лицея в качестве структурного подразделения»,— добавили в департаменте.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что директором Губернаторского лицея станет бывший директор МОУ СОШ №76, учитель физики и информатики Игорь Климовских. С 1 сентября в лицей пошли 1,2 тыс. учеников.

Виталий Красиков