На Ямале 4 сентября похолодает до +4 градусов

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа во вторник, 3 сентября, ожидается ветер с порывами до 13 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным филиала Обь-Иртышского гидрометцентра, 3 сентября в Салехарде ночная температура воздуха составит +6°, будет облачно, ожидается небольшой кратковременный дождь. Дневная — +12°, осадки не ожидаются. Ветер 9-10 м/с.

В среду, 4 сентября, ночью будет +2°, днем воздух прогреется до +14°. Осадки в этот день не ожидаются, ветер 1-2 м/с.

Полина Хабарова