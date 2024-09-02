Гендиректор «Россети Урал» Александр Пятигор может досрочно уйти с должности

Совет директоров ПАО «Россети Урал» может досрочно прекратить полномочия гендиректора Александра Пятигора. Вопрос об этом внесен в повестку заседания совета директоров, которое состоится 9 сентября, указано в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пятигор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Пятигор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Другой вопрос повестки — назначение исполняющего обязанности генерального директора. Сообщение компании опубликовано 2 сентября на сайте раскрытия корпоративной информации.

«Компания разместит существенный факт на информационных ресурсах по итогам принятия корпоративных решений»,— прокомментировали «Ъ-Урал» в пресс-службе «Россети Урал».

По данным «Ъ-Урал», господин Пятигор может остаться внутри группы «Россети». Примечательно, что 9 сентября также состоится заседание совета директоров ПАО «Россети Московский регион», в повестку которого внесены вопросы о досрочном прекращении полномочий гендиректора и избрании нового руководителя.

Напомним, Александр Пятигор работает в электроэнергетике 20 лет, «Россти Урал» он возглавил летом 2022 года. С 2008 по 2020 годов находился на руководящих должностях в ОАО «Роснефть-Энерго», ОАО «Холдинг МРСК», ПАО «МОЭСК», ПАО «Россети». До перехода в «Россети Урал» был заместителем гендиректора в ПАО «Россети Ленэнерго».