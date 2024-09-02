За год перевозки пассажиров на ЮУЖД выросли на 5,2%

В августе 2024 года на Южно-Уральской железной дороге совершили поездки 1,4 млн пассажиров. Это на 5,2% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В пригородном сообщении за август по ЮУЖД отправились 687 тыс. человек, в дальнем следовании — 317,2 тыс. Показатели спустя год выросли на 4,4% и 6,8% соответственно.

С начала 2024 года в пригородных поездах совершили поездки 4,8 млн пассажиров, что на 7,5% больше, чем в январе-августе прошлого года. Количество пассажиров, воспользовавшихся поездами дальнего следования, составило 1,7 млн человек. Показатель вырос на 4,7% в сравнении январем-августом 2023-го.