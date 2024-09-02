Спрос на клининговые компании в Сочи вырос на 46%

В августе 2024 года в Сочи на 46% вырос спрос на клининговые услуги по сравнению с июнем. Статистику приводит «Авито Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В аналитических данных сказано, что у жителей курорта вырос интерес к чистке ковров — на 129% в августе по сравнению с июнем. Мойка ковров обойдется в среднем в 300 руб. за 1 кв. м. За два месяца сочинцы стали также чаще интересоваться химчисткой мягкой мебели — спрос вырос на 22%. Такие услуги стоят от 700 руб.

Также вырос спрос на поддерживающую уборку — ей сочинцы стали интересоваться на 66% чаще. Эксперты считают, что рост показателей связан с ростом занятости населения. В среднем поддерживающая уборка в однокомнатной квартире стоит 2,5 тыс. руб., в двухкомнатной — 3,5 тыс., в трехкомнатной — 4,5 тыс.

Ранее сообщалось, что туристы в Сочи за лето съели 790 тыс. хачапури и 673 тонны шашлыка. Для гостей курорта работали порядка 2 тыс. заведений общепита.

Вячеслав Рыжков