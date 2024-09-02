Дорогу из Аши в поселок Точильный отремонтируют за 750 млн рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукцион на проведение капитального ремонта дороги от Аши до поселка Точильный Ашинского района. Начальная стоимость контракта — 746 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо будет отремонтировать 11 км дороги. В технические требования входит монтаж солнечных батарей в общественные остановки. В 2024 году поставщик должен начать подготовительные работы. Срок окончания работ — октябрь 2026 года.

Подрядчика определят 19 сентября.

Виталина Ярховска