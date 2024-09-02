Водитель и пассажир мопеда пострадали в ДТП с минивэном в Сочи

В воскресенье, 1 сентября, в 19:10 на автостраде «Дублер Курортного проспекта» произошло ДТП с участием минивэна и мопеда. Об этом сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

34-летний водитель мопеда Vendo clti превысил скорость, что не позволяло ему контролировать ситуацию на дороге. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Transit, за рулем которого находился 31-летний водитель.

В результате столкновения пострадали как водитель мопеда, так и его пассажир. Об их состоянии пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что на трассе Джубга — Сочи в субботу около 21:37 рядом с АЗС «Роснефть» произошло ДТП. Спасатели обнаружили на месте легковой Mercedes и Mazda 6. В последнем в результате аварии зажало двоих пассажиров.

Мария Удовик