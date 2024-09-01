На трассе Джубга-Сочи в ДТП пострадали шесть человек

В Сочи в аварии с двумя автомобилями пострадали шесть человек. Об этом сообщает городская служба спасения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба спасения Сочи Фото: Служба спасения Сочи

По данным спасателей, ДТП произошло 31 августа около 21:37 в Лазаревском районе, рядом с АЗС «Роснефть». Спасатели обнаружили на месте легковой Mercedes и Mazda 6. В последнем были зажаты два пассажира.

Дежурная смена спасателей отключила автомобильные аккумуляторы и произвела деблокировку двух пострадавших. Травмы получили еще четверо человек, находившихся в другом автомобиле. Их передали медикам и направили в городскую больницу №4.

Татьяна Ручкина