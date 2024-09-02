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«Уралэнергосбыт» взыскал в 2023 году 1,8 млрд рублей по долгам за электричество

В 2023 году «Уралэнергосбыт» подал в суд 160 тыс. исков о взыскании с клиентов задолженности по оплате электричества и тепловой энергии. Ее общая сумма составила 1,8 млрд руб. Однако с 9 сентября 2024 года начнет действовать закон о поправках в налоговый кодекс, из-за которых компания начнет чаще решать вопрос с задолженностью в досудебном порядке. Об этом сообщает пресс-служба «Уралэнергосбыта».

Поправки в налоговый кодекс включают в себя изменения размера государственной пошлины за обращение в суды. Ранее он составлял 200 руб., однако с 9 сентября стоимость увеличится до 2 тыс. руб.

«Новый закон, несомненно, внесет коррективы в работу с клиентами, которые несвоевременно оплачивают коммунальные услуги. Мы будем тщательнее готовить исковые заявления и стараться решить вопрос с задолженностью в досудебном порядке. Мы понимаем, что часто люди не то, что не хотят, просто забывают оплачивать», – прокомментировал первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Чтобы простимулировать жителей оплачивать коммунальные услуги вовремя, компания также ввела в прошлом году обязательный платеж за возобновление подачи электричества. Если у клиента отключают свет из-за долгов, ему необходимо выплатить 2990 руб., чтобы вернуть электроснабжение. После введения такого платежа число повторных отключения практически прекратилось.

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