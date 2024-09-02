В колледж Сириуса поступило более 200 школьников из 80 регионов страны

В новом учебном году первокурсниками колледжа Сириуса стал 221 школьник. На втором и третьем курсах обучение продолжают 329 студентов, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

В воскресенье, 1 сентября, колледж Научно-технологического университета «Сириус» встретил 550 студентов, которые приступили к обучению на образовательных программах среднего профессионального образования. В этом году 221 первокурсник выбрал такие направления, как «Компьютерные системы и комплексы», «Сетевое и системное администрирование», «Информационные системы и программирование», «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем» и «Туризм и гостеприимство». Особой популярностью среди абитуриентов пользовалась программа «Информационные системы и программирование».

В День знаний студенты познакомились с руководителями и преподавателями, а также с экспертами компаний-партнеров, которые станут их наставниками на протяжении учебы. Первокурсникам вручили студенческие билеты и рассказали о возможностях, которые предоставляет экосистема Университета «Сириус».

Из 221 нового студента 141 будет обучаться на бюджетной основе за счет средств университета и фонда «Талант и успех». Среди них — призеры профильных олимпиад и конкурсов, 124 имеют аттестаты с отличием. Остальные 80 студентов будут учиться на компенсационной основе.

Мария Удовик