Экс-гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменения решение Центрального районного суда Челябинска о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему генеральному директору Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павлу Ходоровскому. Он останется в СИЗО до 10 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Павла Ходоровского задержали в июне 2024 года. Экс-гендиректора ЧЭМК обвиняют в совершении преступлений по ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), ч. 4 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). Также под стражей находится его предполагаемая сообщница Дарья Филичкина. По версии следствия, она за вознаграждение знакомила Павла Ходоровского с подростками.

Виталина Ярховска