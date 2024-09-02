Челябинская компания удалила с сайта неверную информацию по решению УФАС

Компания по инженерным изысканиям «Геосмарт» удалила со своего сайта недостоверную информацию после предупреждения УФАС России по Челябинской области. Организация указала неверный юридический адрес, что могло вводить потребителей в заблуждение, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По данным УФАС, юридический адрес местонахождения ООО НПО «Геосмарт» зарегистрирован в Челябинске. Однако на его сайте при выборе города Новосибирск был указан другой адрес офиса — Новосибирск, улица Инская, 56. Документального подтверждения этому не было.

УФАС вынесло компании предупреждение, которое в результате было исполнено.