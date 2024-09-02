Пробки собрались в Сочи утром 2 сентября

Утром в понедельник, 2 сентября, в Сочи собрались большие пробки. На фоне первого учебного дня у школьников и студентов заторы наблюдаются вблизи образовательных учреждений во многих городах Краснодарского края, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Хижняк, Коммерсантъ Фото: Николай Хижняк, Коммерсантъ

Большая пробка на несколько километров в Сочи растянулась по пути из Хосты в Адлер. Заторы наблюдаются также в самом Адлере по пути в Сириус и на некоторых центральных улицах района. Заторы отмечены также на многих улицах Дагомыса, а в самом Сочи большие пробки на улицах Виноградная, Конституции СССР, Горького, Московская, на участке Красной.

Ранее сообщалось, что в Сочи, в отличие от Краснодара, не стали ограничивать присутствие родителей на линейках 2 сентября. При этом каждая школа сама решает, какие классы выстраивают на линейке, в зависимости от размера двора. Обязательным является участие первых и выпускных классов.

Вячеслав Рыжков