Группа ММК в 2024 году направит на экологию свыше 20 млрд рублей

На Магнитогорском металлургическом комбинате принята и реализуется Экологическая программа Группы ПАО «ММК» на 2024 год. Согласно документу, инвестиции компании в природоохранную деятельность составят 20 151 млн рублей.



Свыше 5,8 млрд рублей из этой суммы будет направлено на строительство новых природоохранных объектов в коксохимическом производстве ПАО «ММК» в рамках его комплексной реконструкции, включающей строительство комплекса коксовой батареи № 12, а также реконструкцию биохимической установки и цеха улавливания и переработки химических продуктов. Ввод в строй коксовой батареи № 12 предполагает последующий вывод из эксплуатации пяти старых коксовых батарей, что обеспечит снижение выбросов на 11 350 тонн в год. Уже в 2024 году ожидается сокращение выбросов более чем на 4600 тонн.

Экологической программой на 2024 год предусмотрена реализация 50 мероприятий по защите атмосферного воздуха во всех ключевых переделах комбината. Общие инвестиции на этом направлении превысят 11,4 млрд рублей. В числе запланированных мероприятий установка систем пылеподавления в различных производствах, модернизация агломашин, реконструкция газоочистных установок за вращающимися печами в дробильно-обжиговом цехе и т. д. Также запланировано развитие системы автоматизированного контроля промышленных выбросов от источников ПАО «ММК». В текущем году планируется оснастить 22 источника системами автоматизированного контроля. Результатом реализации запланированных мероприятий в 2024 году должно стать снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы Магнитогорска до 5,3 единиц (5 единиц соответствует понятию «Чистый город»).

Помимо этого, Экологическая программа предполагает реализацию 7 мероприятий по снижению водопотребления и сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. В их числе модернизация травильных ванн и строительство станции нейтрализации в листопрокатном цехе № 5, реконструкция первичных отстойников доменного производства в цехе водоснабжения, строительство градирни в цехе улавливания и переработки химических продуктов. Продолжится и зарыбление Магнитогорского водохранилища – в 2024 году планируется выпустить 115 тысяч штук молоди сазана и 3,5 тысячи штук судака. Всего на водоохранные мероприятия в текущем году планируется направить 2,5 млрд рублей.

В числе других направлений Экологической программы – мероприятия по снижению и предотвращению воздействия промышленных отходов на окружающую среду, а также рекультивация земель и благоустройство территорий. Запланирована переработка 9,3 млн тонн текущих и отвальных металлургических шлаков, полученные из отходов вторичные материальные ресурсы в количестве более 1,6 млн тонн будут использованы в шихте металлургического производства. Будет выполнен технический этап рекультивации Западного карьера горы Магнитной на площади 7 га. С целью восстановления ландшафта и озеленения территорий в 2024 году на площадке ПАО «ММК» будут высажены 583 дерева и 563 кустарника, еще 1000 деревьев и кустарников будет высажено на территории Магнитогорска.

ПАО «ММК»