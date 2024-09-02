Третий круг US Open
Мужчины. Янник Cиннер (Италия, 1)—Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:1, 6:4, 6:2. Томми Пол (США, 14)—Габриэль Диалло (Канада) 6:7 (5:7), 6:3, 6:1, 7:6 (7:3). Даниил Медведев (Россия, 5)—Флавио Коболли (Италия) 6:3, 6:4, 6:3. Алекс де Минаур (Австралия,10)—Дэниел Эванс (Великобритания) 6:3, 6:7 (4:7), 6:0, 6:0. Алексей Попырин (Австралия, 28)—Новак Джокович (Сербия, 2) 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.
Женщины. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) 6:4, 6:2. Людмила Самсонова (Россия, 16)—Эшлин Крюгер (США) 6:1, 6:1. Диана Шнайдер (Россия, 18)—Сара Эррани (Италия) 6:2, 6:2. Джессика Пегула (США, 6)—Джессика Боусас (Испания) 6:3, 6:3. Каролина Возняцки (Дания)—Джессика Понше (Франция) 6:3, 6:2. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 22)—Анна Калинская (Россия, 15) 6:3, 6:1. Каролина Мухова (Чехия)—Анастасия Потапова (Россия) 6:4, 6:2. Джасмин Паолини (Италия, 5)—Юлия Путинцева (Казахстан, 30) 6:3, 6:4.