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Коммерсантъ FM
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Российские эмитенты, объявившие о выплате дивидендов в сентябре—октябре 2024 года

Эмитент Вид акций Период Закрытие реестра Дивиденды на акцию (руб.) Объем выплат (млрд руб.) Дивидендная доходность (%) Чистая прибыль по МСОФ за I пол. 2024 года (млрд руб.) Изм. за год (%)
«МД Медикал Груп» об. II кв. 2024 09.09.24 22 1,653 2,7 4,89 45,1
«Северсталь» об. II кв. 2024 10.09.24 31,06 26,020 2,5 83,32 -20,7
ММЦБ об. I пол. 2024 16.09.24 5 0,075 3,5 н. д.
ТГК-14 об. I пол. 2024 17.09.24 0,000456 0,619 4,5 0,64 -25,7
«Яндекс» об. 2023 20.09.24 80 30,356 2,1 -31,75
«Диасофт» об. II кв. 2024 22.09.24 45 0,473 0,9 0,51 8,4
«Фосагро» об. II кв. 2024 22.09.24 117 15,152 2,3 53,47 28,9
«Ростелеком» об. 2023 27.09.24 6,06 19,895 8,0 26,08 -3,0
«Ростелеком» пр. 2023 27.09.24 6,06 1,270 8,5 26,08 -3,0
Ашинский метзавод об. I пол. 2024 28.09.24 77 38,381 56,2 4,33 -18,6
«Группа Черкизово» об. I пол. 2024 29.09.24 142,11 6,000 3,3 16,08 -3,4
Банк «Санкт-Петербург» об. I пол. 2024 30.09.24 27,26 12,473 7,7 24,31 -14,3
Банк «Санкт-Петербург» пр. I пол. 2024 30.09.24 0,22 0,004 0,4 24,31 -14,3
«ТНС энерго Марий Эл»* об. I пол. 2024 01.10.24 1,585 0,193 2,6 0,54 14,3
«ТНС энерго Марий Эл»* пр. I пол. 2024 01.10.24 1,585 0,017 2,7 0,54 14,3
«ТНС энерго Ростов-на-Дону»* об. I пол. 2024 01.10.24 0,105 0,853 3,2 1,85 -3,4
«ТНС энерго Ростов-на-Дону»* пр. I пол. 2024 01.10.24 0,105 0,097 6,0 1,85 -3,4
«ТНС энерго Воронеж»* об. I пол. 2024 01.10.24 7,881 0,443 1,6 1,54 39,6
«ТНС энерго Воронеж»* пр. I пол. 2024 01.10.24 7,881 0,147 5,4 1,54 39,6
«Авангард» АКБ об. I пол. 2024 02.10.24 34,7 2,800 4,7 н. д.
«Инарктика» об. I пол. 2024 06.10.24 10 0,879 1,6 -1,40
«ТНС энерго Кубань»* об. I пол. 2024 06.10.24 20,146 0,360 4,6 н. д.
МФК «Займер» об. II кв. 2024 06.10.24 12,02 1,202 7,4 1,66 -58,0
«Каршеринг Руссия» об. I пол. 2024 07.10.24 1 0,176 0,4 0,52 -32,3
НКХП об. I пол. 2024 07.10.24 22,19 1,500 2,9 3,19 29,9
«Татнефть» об. I пол. 2024 08.10.24 38,2 83,226 6,4 151,39 2,5
«Татнефть» пр. I пол. 2024 08.10.24 38,2 5,635 6,4 151,39 2,5
«НоваБев Групп» об. I пол. 2024 11.10.24 12,5 1,580 2,1 2,02 -33,8
НОВАТЭК об. I пол. 2024 11.10.24 35,5 107,789 3,6 345,44 118,4
«Селигдар» об. I пол. 2024 11.10.24 4 4,120 8,1 -5,20
«Газпром нефть» об. I пол. 2024 14.10.24 51,96 246,358 7,9 340,78 11,4
MMK об. I пол. 2024 17.10.24 2,494 27,869 5,8 50,31 -2,5
АЛРОСА об. I пол. 2024 19.10.24 2,49 18,339 4,9 36,63 -34,1
«Евротранс» об. I пол. 2024 19.10.24 4,32 0,688 3,9 2,23 61,4

Эмитенты ранжированы по дате закрытия реестра, до которой акционеры претендуют на получение утвержденных дивидендов.

Об. — обыкновенные, пр. — привилегированные. н. д. — нет данных, прочерк — показатель отсуствует или корректный расчет невозможен.

АКБ — акционерный коммерческий банк; *размер дивиденда на акцию округлен до третьего знака после запятой.

Стоимость акций для расчета дивидендной доходности определялась по итогам основной сессии Московской биржи 30 августа 2024 года.

Чистая прибыль за отчетный период дана для справки. В некоторых случаях выплаты осуществляются из нераспределенной прибыли предыдущих периодов.

По данным существенных фактов, опубликованных эмитентами.

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