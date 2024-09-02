Российские эмитенты, объявившие о выплате дивидендов в сентябре—октябре 2024 года

Эмитент Вид акций Период Закрытие реестра Дивиденды на акцию (руб.) Объем выплат (млрд руб.) Дивидендная доходность (%) Чистая прибыль по МСОФ за I пол. 2024 года (млрд руб.) Изм. за год (%) «МД Медикал Груп» об. II кв. 2024 09.09.24 22 1,653 2,7 4,89 45,1 «Северсталь» об. II кв. 2024 10.09.24 31,06 26,020 2,5 83,32 -20,7 ММЦБ об. I пол. 2024 16.09.24 5 0,075 3,5 н. д. — ТГК-14 об. I пол. 2024 17.09.24 0,000456 0,619 4,5 0,64 -25,7 «Яндекс» об. 2023 20.09.24 80 30,356 2,1 -31,75 — «Диасофт» об. II кв. 2024 22.09.24 45 0,473 0,9 0,51 8,4 «Фосагро» об. II кв. 2024 22.09.24 117 15,152 2,3 53,47 28,9 «Ростелеком» об. 2023 27.09.24 6,06 19,895 8,0 26,08 -3,0 «Ростелеком» пр. 2023 27.09.24 6,06 1,270 8,5 26,08 -3,0 Ашинский метзавод об. I пол. 2024 28.09.24 77 38,381 56,2 4,33 -18,6 «Группа Черкизово» об. I пол. 2024 29.09.24 142,11 6,000 3,3 16,08 -3,4 Банк «Санкт-Петербург» об. I пол. 2024 30.09.24 27,26 12,473 7,7 24,31 -14,3 Банк «Санкт-Петербург» пр. I пол. 2024 30.09.24 0,22 0,004 0,4 24,31 -14,3 «ТНС энерго Марий Эл»* об. I пол. 2024 01.10.24 1,585 0,193 2,6 0,54 14,3 «ТНС энерго Марий Эл»* пр. I пол. 2024 01.10.24 1,585 0,017 2,7 0,54 14,3 «ТНС энерго Ростов-на-Дону»* об. I пол. 2024 01.10.24 0,105 0,853 3,2 1,85 -3,4 «ТНС энерго Ростов-на-Дону»* пр. I пол. 2024 01.10.24 0,105 0,097 6,0 1,85 -3,4 «ТНС энерго Воронеж»* об. I пол. 2024 01.10.24 7,881 0,443 1,6 1,54 39,6 «ТНС энерго Воронеж»* пр. I пол. 2024 01.10.24 7,881 0,147 5,4 1,54 39,6 «Авангард» АКБ об. I пол. 2024 02.10.24 34,7 2,800 4,7 н. д. — «Инарктика» об. I пол. 2024 06.10.24 10 0,879 1,6 -1,40 — «ТНС энерго Кубань»* об. I пол. 2024 06.10.24 20,146 0,360 4,6 н. д. — МФК «Займер» об. II кв. 2024 06.10.24 12,02 1,202 7,4 1,66 -58,0 «Каршеринг Руссия» об. I пол. 2024 07.10.24 1 0,176 0,4 0,52 -32,3 НКХП об. I пол. 2024 07.10.24 22,19 1,500 2,9 3,19 29,9 «Татнефть» об. I пол. 2024 08.10.24 38,2 83,226 6,4 151,39 2,5 «Татнефть» пр. I пол. 2024 08.10.24 38,2 5,635 6,4 151,39 2,5 «НоваБев Групп» об. I пол. 2024 11.10.24 12,5 1,580 2,1 2,02 -33,8 НОВАТЭК об. I пол. 2024 11.10.24 35,5 107,789 3,6 345,44 118,4 «Селигдар» об. I пол. 2024 11.10.24 4 4,120 8,1 -5,20 — «Газпром нефть» об. I пол. 2024 14.10.24 51,96 246,358 7,9 340,78 11,4 MMK об. I пол. 2024 17.10.24 2,494 27,869 5,8 50,31 -2,5 АЛРОСА об. I пол. 2024 19.10.24 2,49 18,339 4,9 36,63 -34,1 «Евротранс» об. I пол. 2024 19.10.24 4,32 0,688 3,9 2,23 61,4