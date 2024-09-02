Российские эмитенты, объявившие о выплате дивидендов в сентябре—октябре 2024 года

|
|Эмитент
|Вид акций
|Период
|Закрытие реестра
|Дивиденды на акцию (руб.)
|Объем выплат (млрд руб.)
|Дивидендная доходность (%)
|Чистая прибыль по МСОФ за I пол. 2024 года (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|«МД Медикал Груп»
|об.
|II кв. 2024
|09.09.24
|22
|1,653
|2,7
|4,89
|45,1
|«Северсталь»
|об.
|II кв. 2024
|10.09.24
|31,06
|26,020
|2,5
|83,32
|-20,7
|ММЦБ
|об.
|I пол. 2024
|16.09.24
|5
|0,075
|3,5
|н. д.
|—
|ТГК-14
|об.
|I пол. 2024
|17.09.24
|0,000456
|0,619
|4,5
|0,64
|-25,7
|«Яндекс»
|об.
|2023
|20.09.24
|80
|30,356
|2,1
|-31,75
|—
|«Диасофт»
|об.
|II кв. 2024
|22.09.24
|45
|0,473
|0,9
|0,51
|8,4
|«Фосагро»
|об.
|II кв. 2024
|22.09.24
|117
|15,152
|2,3
|53,47
|28,9
|«Ростелеком»
|об.
|2023
|27.09.24
|6,06
|19,895
|8,0
|26,08
|-3,0
|«Ростелеком»
|пр.
|2023
|27.09.24
|6,06
|1,270
|8,5
|26,08
|-3,0
|Ашинский метзавод
|об.
|I пол. 2024
|28.09.24
|77
|38,381
|56,2
|4,33
|-18,6
|«Группа Черкизово»
|об.
|I пол. 2024
|29.09.24
|142,11
|6,000
|3,3
|16,08
|-3,4
|Банк «Санкт-Петербург»
|об.
|I пол. 2024
|30.09.24
|27,26
|12,473
|7,7
|24,31
|-14,3
|Банк «Санкт-Петербург»
|пр.
|I пол. 2024
|30.09.24
|0,22
|0,004
|0,4
|24,31
|-14,3
|«ТНС энерго Марий Эл»*
|об.
|I пол. 2024
|01.10.24
|1,585
|0,193
|2,6
|0,54
|14,3
|«ТНС энерго Марий Эл»*
|пр.
|I пол. 2024
|01.10.24
|1,585
|0,017
|2,7
|0,54
|14,3
|«ТНС энерго Ростов-на-Дону»*
|об.
|I пол. 2024
|01.10.24
|0,105
|0,853
|3,2
|1,85
|-3,4
|«ТНС энерго Ростов-на-Дону»*
|пр.
|I пол. 2024
|01.10.24
|0,105
|0,097
|6,0
|1,85
|-3,4
|«ТНС энерго Воронеж»*
|об.
|I пол. 2024
|01.10.24
|7,881
|0,443
|1,6
|1,54
|39,6
|«ТНС энерго Воронеж»*
|пр.
|I пол. 2024
|01.10.24
|7,881
|0,147
|5,4
|1,54
|39,6
|«Авангард» АКБ
|об.
|I пол. 2024
|02.10.24
|34,7
|2,800
|4,7
|н. д.
|—
|«Инарктика»
|об.
|I пол. 2024
|06.10.24
|10
|0,879
|1,6
|-1,40
|—
|«ТНС энерго Кубань»*
|об.
|I пол. 2024
|06.10.24
|20,146
|0,360
|4,6
|н. д.
|—
|МФК «Займер»
|об.
|II кв. 2024
|06.10.24
|12,02
|1,202
|7,4
|1,66
|-58,0
|«Каршеринг Руссия»
|об.
|I пол. 2024
|07.10.24
|1
|0,176
|0,4
|0,52
|-32,3
|НКХП
|об.
|I пол. 2024
|07.10.24
|22,19
|1,500
|2,9
|3,19
|29,9
|«Татнефть»
|об.
|I пол. 2024
|08.10.24
|38,2
|83,226
|6,4
|151,39
|2,5
|«Татнефть»
|пр.
|I пол. 2024
|08.10.24
|38,2
|5,635
|6,4
|151,39
|2,5
|«НоваБев Групп»
|об.
|I пол. 2024
|11.10.24
|12,5
|1,580
|2,1
|2,02
|-33,8
|НОВАТЭК
|об.
|I пол. 2024
|11.10.24
|35,5
|107,789
|3,6
|345,44
|118,4
|«Селигдар»
|об.
|I пол. 2024
|11.10.24
|4
|4,120
|8,1
|-5,20
|—
|«Газпром нефть»
|об.
|I пол. 2024
|14.10.24
|51,96
|246,358
|7,9
|340,78
|11,4
|MMK
|об.
|I пол. 2024
|17.10.24
|2,494
|27,869
|5,8
|50,31
|-2,5
|АЛРОСА
|об.
|I пол. 2024
|19.10.24
|2,49
|18,339
|4,9
|36,63
|-34,1
|«Евротранс»
|об.
|I пол. 2024
|19.10.24
|4,32
|0,688
|3,9
|2,23
|61,4