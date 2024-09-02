Копейку сервер стережет

Минфин продолжает донастраивать работу бюджетной системы в части наращивания цифровизации контроля и управления госсредствами — вопрос обсуждался в середине лета на встрече курирующего гос-IT вице-премьера Дмитрия Григоренко с главой Федерального казначейства Романом Артюхиным, планы государства в этой сфере предполагают существенное углубление интеграции финансовых и управленческих IT-систем на федеральном уровне и распространение их стандартов в регионах и муниципалитетах. Финансовое ведомство оперативно подготовило проект изменений в Бюджетный кодекс, регламентирующий информационное обеспечение бюджетного процесса в части использования единой госинформсистемы в сфере управления госфинансами («Электронный бюджет») на всех уровнях бюджетного процесса. Расширяется проектом и практика казначейского мониторинга — предлагается вовлечь в него всех участников системы казначейских платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр финансов России Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Минфин подготовил законопроект, предусматривающий довольно обширные правки Бюджетного кодекса. Как сообщили “Ъ” в министерстве, документом предлагается утвердить как масштабные изменения, вызванные информатизацией управления финансами, включая, например, стандарты администрирования доходов бюджета, что позволит сделать этот процесс единообразным и повысить его прозрачность и эффективность, так и точечные правки, касающиеся в том числе правил зачисления в бюджеты доходов от отдельных госпошлин и административных штрафов и дающие правительству возможность перераспределения бюджетных ассигнований между регионами без внесения изменений в закон о бюджете.

Ведомство предлагает предусмотреть в Бюджетном кодексе отдельную главу, посвященную информационному обеспечению бюджетного процесса.

Связана такая инициатива с тем, что в отличие от многих других сфер (например, градостроительной деятельности, здравоохранения) в этой области нет специальных норм, хотя в рамках бюджетного процесса уже функционирует значительное количество отраслевых информсистем, которое, очевидно, будет расти, а связи между ними — углубляться. В связи с этим законопроект закрепляет необходимость использования федеральной госинформсистемы в сфере управления госфинансами («Электронный бюджет») всеми участниками бюджетного процесса на федеральном уровне. Как пояснили в Минфине, «всем остальным заинтересованным пользователям будут предоставлены содержащиеся в ней единые классификаторы, справочники, формуляры и реестры, а также отдельные функциональные возможности в виде сервиса».

Одновременно с этим предлагается зафиксировать и необходимость интеграции «Электронного бюджета» с иными используемыми в бюджетном процессе системами — в частности, на уровне регионов и муниципалитетов. Отметим, такой подход в целом укладывается в планы по расширению цифрового контроля правительства, в том числе над бюджетными процессами. Тема обсуждалась в середине лета на встрече курирующего цифровизацию госуправления вице-премьера Дмитрия Григоренко с главой Федерального казначейства Романом Артюхиным (см. “Ъ” от 18 июля). Целевая модель госуправления на основе данных предполагает значительное углубление связей уже имеющихся и создаваемых госинформсистем ради решения задач динамического управления экономикой; казначейство же является «держателем» ГИС «Электронный бюджет» и оператором системы казначейских платежей. Запуск последней, напомним, позволил Белому дому объединить всю бюджетную ликвидность в рамках единого пула, избавил Минфин от проблемы кассовых разрывов, позволяет оперативно перенаправлять деньги на приоритетные задачи и обеспечивает дополнительные доходы от централизованного управления госфинансами — предполагается, что в 2024 году они достигнут 1 трлн руб. Также полностью оцифрован казначейством и сектор госзаказа (12,6 трлн руб. в 2023 году).

Развитие цифровых возможностей казначейства по контролю финансовых потоков в той же логике потребовало их узаконивания — за счет введения в законопроект положений, предусматривающих расширение практики казначейского мониторинга (механизм предполагает предварительную проверку операций на предмет финансовых нарушений).

Сейчас такой мониторинг проводится лишь при открытии лицевых счетов участниками казначейского сопровождения (получатели субсидий, взносов в уставный капитал и т. п.) и осуществлении операций на таких счетах. По проекту же механизм будет применяться при открытии лицевых счетов и проведении операций всеми участниками системы казначейских платежей — как прямыми (госорганы, федеральные бюджетные учреждения, получатели средств из бюджета и участники казначейского сопровождения, которым в казначействе открыты счета), так и косвенными (например, получатели средств из региональных бюджетов, региональные бюджетные учреждения). По словам источника “Ъ”, знакомого с проблематикой работы казначейства, это позволит в том числе узаконить, а затем регламентировать подзаконными актами реализацию новых запретов на перечисление бюджетных денег господрядчикам, входящим в различные перечни лиц, операции с которыми ограничиваются или блокируются, включая экстремистов, иноагентов, террористов, «нежелательных» иностранцев и т. п.

Предполагается, что новые правила будут применяться к получателям средств из федерального бюджета с 1 сентября 2026 года, из бюджетов регионов и государственного внебюджетного фонда — с 1 июля 2027 года, а лицам, которым открываются счета в финансовых органах регионов,— с 1 июля 2028-го. Также, рассказывают в Минфине, предлагается «организовать контроль за внесением в госконтракты и договоры положений о казначейском сопровождении».

Евгения Крючкова, Олег Сапожков