В СКР просят результаты проверки после нарушения прав ребенка-инвалида в Сочи

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жительницы Сочи, которая сообщила о проблемах с обеспечением медицинским изделием для своего годовалого сына-инвалида. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

В приемную «ВКонтакте» к Александру Бастрыкину поступило обращение от матери, проживающей в Сочи. Женщина сообщила, что ее ребенок-инвалид не получает жизненно важное медицинское изделие. Обращения в профильные структуры не решили проблему.

В ответ на обращение в СУ СКР по Краснодарскому краю инициировали процессуальную проверку. Господин Бастрыкин поручил руководителю данного управления Андрею Маслову предоставить отчет о ходе и итогах проверки.

Мария Удовик