В Сочи пенсионер упал с четырехметровой подпорной стены

В Сочи пенсионер на берегу реки упал с четырехметровой высоты. В результате турист травмировал голову и ушиб плечо, сообщает городская служба спасения в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба спасения Сочи Фото: Служба спасения Сочи

Спасатели объяснили, что пострадавший недавно перенес инсульт. Из-за него у пенсионера закружилась голова, и он сорвался с подпорной стены в воду. Мужчина чуть не захлебнулся, но трагедии удалось избежать благодаря быстрой реакции его сына, который вытащил отца из реки.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь. После этого мужчину подняли наверх и передали медикам.

Татьяна Ручкина