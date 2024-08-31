Летом через пост Магри проехало более 1,47 млн автомобилей

Через пост Магри в летние месяцы 2024 года проехало более 1,47 млн машин. Об этом сообщает глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Аэропорт Сочи обслужил свыше 5,1 млн пассажиров. С начала лета удалось перевезти 60 тыс. человек и совершить 370 рейсов в день.

Железнодорожные вокзалы города приняли и отправили 62 поезда дальнего следования, что составило 5,6 млн пассажиров за летний сезон. Внутригородские электропоезда «Ласточка» перевезли 4,1 млн пассажиров.

Автобусными маршрутами воспользовались 22,6 млн человек, что на 3,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что 67% городского автопарка теперь оснащены кондиционерами для комфортной поездки.

В этом году ввели три новых сезонных автобусных маршрута, включая два в Лазаревском районе и круглосуточный маршрут до аэропорта. Сайт транспорт Сочи зафиксировал более 700 тыс. посещений.

Мария Удовик