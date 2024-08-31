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«Рубин» на выезде проиграл московскому «Спартаку» 1:0

«Рубин» на выезде проиграл московскому «Спартаку» со счетом 0:1 в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

Единственный гол на 74-й минуте забил аргентинец Эсекьель Барко, реализовав пенальти. Это его второй мяч в текущем сезоне.

Кроме того, игрок «Рубина» Игор Вуячич получил повреждение и на 33-й минуте покинул поле.

После 7 туров «Рубин» занимает 7-ю строчку в таблице и имеет в своем активе 10 очков. В следующей игре команда примет на своем поле «Крылья Советов» из Самары. Матч состоится 13 сентября.

Анар Зейналов

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