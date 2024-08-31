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В Оренбурге два человека пострадали на пожаре в жилом доме

Пожар произошел в жилом доме в Оренбурге в субботу, 31 августа. Происшествие случилось на улице Беляевская. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

Очевидцы обратили внимание на сильное задымление в подъезде и вызвали пожарных. Они приехали на место и выявили возгорание на площади 15 кв. м.

Для поиска и спасения людей задействовали четыре звена газодымозащитной службы. По предварительной информации, из здания спасено 19 человек, включая двух детей. Двум жильцам потребовалась помощь медиков.

Георгий Портнов

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