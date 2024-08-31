В Самаре ищут родственников двух найденных на улице девочек

Полиция разыскивает родственников детей пяти и семи лет, которых обнаружили на улице в Самаре. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В пятницу, 30 августа, местная жительница обнаружила двух несовершеннолетних без сопровождения взрослых на детской площадке. Это произошло у дома №4 на улице Тополей.

Информация была передана в полицию. Сотрудники выехали на место и установили, что утром того же дня мама отпустила детей на прогулку, а сама пропала.

Девочек зовут Вероника и Софья. Установлен адрес их места жительства. По месту их проживания никого не было.

Других своих родственников дети назвать не смогли. Девочек отправили в специализированное учреждение.

Полиция продолжает искать родственников девочек. Всех, у кого есть информация о личностях детей или их родных, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону: 89277226821, 921-76-40 (дежурная часть УМВД России по Самаре), 102. Кроме того, информацию можно сообщить дежурному отдела информации и общественных связей регионального главка по номеру: 89997010233.

Георгий Портнов