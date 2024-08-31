Более 400 тыс. человек участвовали в праздновании Дня Республики Татарстан, из которых 290 тысяч — в Казани. Об этом на совещании в Доме Правительства сказал раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт в честь Дня города и Дня республики. У Центра семьи «Казан»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Концерт в честь Дня города и Дня республики. У Центра семьи «Казан»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Руководитель республики отметил, что во время праздника не было допущено нарушений общественного порядка и выразил благодарность сотрудникам правоохранительных и специальных органов, а также организаторам мероприятий.

По информации пресс-службы управления Росгвардии Татарстана, в Казани наиболее популярными местами проведения мероприятий Дня республики стали площадки у Центра семьи «Казан» и театра имени Галиаскара Камала, территория у озера Кабан и площадь перед Дворцом земледельцев. Для дополнительного контроля за порядком в центре города использовался комплекс высотного видеонаблюдения «ОКО-60» на базе привязного аэростата.

В Набережных Челнах места проведения массовых праздничных мероприятий были заранее проверены специалистами инженерно-технического отделения ОМОН «Тайфун» с использованием специально обученных собак для обнаружения взрывчатых веществ и оружия. В других городах республики маршруты патрулирования экипажей групп задержания вневедомственной охраны были максимально приближены к местам проведения массовых мероприятий.

Анар Зейналов