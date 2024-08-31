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Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину программу развития Самарской области

В пятницу, 30 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с президетном РФ Владимиром Путиным. Он представил главе государства программу опережающего развития региона, рассчитанную на пять лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Вячеслава Федорищева.

Фото: t.me/Fedorischev63

Как рассказал на встрече с президентом РФ врио губернатора Самарской области, программа опережающего развития региона разработана на основе предложений жителей, поступивших на специально созданный интернет-портал. Также в ее основу легли итоги стратегических отраслевых и территориальных сессий. За последний месяц поступило свыше пяти тыс. инициатив, которые были учтены при подготовке программы опережающего развития Самарской области.

Приоритетными направлениями программы станут помощь военным и их семьям и строительство новых школ в Самарской области. По словам Вячеслава Федорищева, 20 новых образовательных учреждений появится в регионе в ближайшие пять лет.

Также программа развития Самарской области предусматривает капитальный ремонт и строительство медучреждений, усиление кадрового потенциала, развитие транспортной сети и модернизацию парка общественного транспорта. Как сообщил врио губернатора региона, в будущем предполагается закупка новых трамваев и автобусов, новая партия которых поступит в муниципалитеты в ближайшее время. Кроме того, планируется наращивание промышленных мощностей Самарской области. Речь идет об авиастроении, машиностроении, нефтепереработке и нефтехимии.

В мае 2024 года на встрече с Вячеславом Федорищевым Владимир Путин поручил подготовить программу опережающего развития Самарской области с поправкой на мнение жителей. В ближайшее время она будет представлена общественности.

Георгий Портнов

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