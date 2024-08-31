В горах Красной Поляны помогли заблудившимся велосипедистам

Спасатели помогли заблудившимся велосипедистам в горах Красной Поляны. Помощь потребовалась детям на склоне хребта Ачишхо, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

К спасателям обратились сами дети. Они рассказали, что из-за наступившей темноты не могут сориентироваться в лесу и найти тропу. Молодые люди объяснили, где находятся, а также продиктовали свои координаты.

Сотрудники ЮРПСО быстро обнаружили детей, вывели их к служебной машине. Детей и их велосипеды отвезли в поселок Красная Поляна, где потерявшихся передали родственникам.

«Спасатели отметили, что парни вели себя очень собранно, не паниковали, один из них неплохо знал этот участок лесного массива, просто темнота сбила их с толку», – заявили в ЮРПСО.

Вячеслав Рыжков