Спортивный директор «Оренбурга» отстранен от футбола на год

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение отстранить спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева от любой футбольной деятельности на год и еще на два года — условно. Причиной стали агрессивные действия функционера после поражения его команды от «Ростова» (2:3) в матче пятого тура Российской премьер-лиги.

Оренбургский коллектив в этой встрече вел со счетом 2:0 по итогам первого тайма, однако во второй половине игры гости забили три безответных мяча. Победный результат был установлен в дополнительное время после назначения пенальти.

В протоколе встречи указано, что Дмитрий Андреев сначала схватил за руку резервного арбитра, а затем мешал покинуть поле остальным членам судейской бригады. После матча оренбуржец нецензурно высказался о решениях судьи, за что получил штраф в размере 300 тыс. руб.

Андрей Сазонов